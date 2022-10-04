В летнее трансферное окно Эрлинга Холанна связывали с «Реалом», но он сделал выбор в пользу «Манчестер Сити». Впрочем, норвежец в какой-то момент карьеры может оказаться в Мадриде. Экс-игрок «сливочных» Фернандо Санс высказался на этот счёт.

«По моей информации, в контракте Эрлинга Холанна есть пункт о возможности его выкупа после двух сезонов. Самое интересное то, что в этом пункте для одного клуба прописаны более выгодные условия выкупа по сравнению с остальными клубами. Этот клуб – «Реал», - сказал Санс в программе El Chiringuito.

Ранее отец Эрлинга Холанна говорил о желании футболиста поиграть во всех европейских топ-чемпионатах.