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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Раскрыт особенный пункт в контракте Холанна – в нём говорится о «Реале» слухи

04 Октября 2022 • 15:28 Комментировать

В летнее трансферное окно Эрлинга Холанна связывали с «Реалом», но он сделал выбор в пользу «Манчестер Сити». Впрочем, норвежец в какой-то момент карьеры может оказаться в Мадриде. Экс-игрок «сливочных» Фернандо Санс высказался на этот счёт.

«По моей информации, в контракте Эрлинга Холанна есть пункт о возможности его выкупа после двух сезонов. Самое интересное то, что в этом пункте для одного клуба прописаны более выгодные условия выкупа по сравнению с остальными клубами. Этот клуб – «Реал», - сказал Санс в программе El Chiringuito.

Ранее отец Эрлинга Холанна говорил о желании футболиста поиграть во всех европейских топ-чемпионатах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Фернандо Санс Эрлинг Холанн
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