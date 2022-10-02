«МЮ» хочет купить звезду «Барселоны» в январе

В «Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывают усилить среднюю линию команды голландским полузащитником Френки де Йонгом, правами на которого владеет каталонская «Барселона».

Согласно данным журналистов ESPN, манкунианцы не станут дожидаться следующего лета и предпримут попытку купить хавбека в январское трансферное окно. Стоимость де Йонга оценивается в 60 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года.

В сезоне-2022/2023 Френки принял участие в шести поединках чемпионата Испании, в которых отметился одним забитым мячом.