Тьяго Силва: «Неймар - волшебник на поле»

Защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии Тьяго Силва высказался о своем звездном соотечественнике – нападающем «ПСЖ» Неймаре.

«Это невероятный футболист. Он просто волшебник на поле. Очень жаль, что раньше он часто получал травмы. В этом году Неймар по максимуму использовал время для подготовки к новому сезону. Я был рядом с ним в Бразилии и за всем наблюдал. Надеюсь, он продолжит феерить и на чемпионате мира в Катаре», - передает слова Силвы RMC Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провел восемь поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.