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Роналду прибегнул к помощи психолога

29 Сентября 2022 • 08:10 Комментировать (2)

Профессор психологии Джордан Питерсон рассказал о своей встрече с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану прочитал мою и книгу и захотел встретиться лично. Я приехал к нему домой, и мы общались более двух часов. Он показал мне все свое оборудование, которое использует для тренировок, поведал о своем бизнесе. В большей степени мы обсуждали, к чему он стремится в будущем. Можно сказать, что у нас был стратегический разговор», - поведал психолог в разговоре с Пирсом Морганом.

Летом Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», однако так и не смог найти себе подходящий клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Горчица+
29 Сентября 2022 в 08:28
Лучше бы Криш вызвал шамана с бубном и заклятиями. Это гораздо действеннее. 🧛‍♂️
ингерман
29 Сентября 2022 в 08:16
ай скарей усего это не кришти прибегнул к помащи писихалага а ентот крендель захоцел встречи с великим хфуцбалистам штоб прапиарица.. А-ха-ха-ха! )))
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