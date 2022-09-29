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Роналду мог стать игроком «Милана», но трансферу помешал Леау

29 Сентября 2022 • 07:49 Комментировать

Футбольный агент Жорже Мендеш пытался трудоустроить своего клиента Криштиану Роналду в итальянский чемпионат в летнее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, Мендеш вел переговоры с руководством «Милана». Он даже пытался добиться продажи Рафаэла Леау, чтобы освободить место для своего клиента в составе «россонери». Но Леау остался в «Милане», и сделка не состоялась.

Криштиану крайне неудачно начал новый сезон, из-за чего присел на скамейку запасных «МЮ». 37-летний нападающий принял участие в десяти поединках, в которых отметился всего одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш
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