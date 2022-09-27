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Антони сравнил тренировки в «Манчестер Юнайтед» и «Аяксе»

27 Сентября 2022 • 09:46 Комментировать

Нападающий Антони, перебравшийся в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» минувшим летом, высказался о тренировках в манкунианском гранде.

«Конечно, тренировочный процесс значительно отличается, однако я был готов к этому. Понимал, что в «Манчестер Юнайтед» все будет намного интенсивнее, нежели в Голландии. Чтобы играть в Англии, нужно быть готовым на 100 процентов. У нас отличный состав, которому необходимо наладить взаимопонимание, чтобы выйти на новый уровень», - передает слова бразильца Daily Mail.

Антони перешел в «МЮ» в летнее трансферное окно. Сделка обошлась «красным дьяволам» в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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