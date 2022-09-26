Родри: «Боюсь представить, каким будет Холанн через пару лет»

Испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о партнере по команде Эрлинге Холанне.

«С приходом Эрлинга мы улучшили игру в нападении. Теперь нам нужно меньше касаний, чтобы забить гол. При это люди забывают, что Холанну всего 22 года. Боюсь представить, каким он будет через пару лет. Эрлинг перешел в топ-команду и мгновенно улучшил ее», - передает слова полузащитника портал Triball Football.

Норвежский бомбардир пополнил ряды «Манчестер Сити» минувшим летом, подписав пятилетнее трудовое соглашение. Его переход обошелся английскому клубу в 60 миллионов евро.