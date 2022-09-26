Обамеянг: «В начале карьеры мне говорили, что я плохо играю в футбол»

Новобранец лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг вспомнил о начальном этапе своей футбольной карьеры.

«По началу было много плохих моментов. Не скажу, что я был очень плох, но на старте карьеры меня воспринимали как какого-то спринтера. Некоторые люди говорили мне, что я плохо играю в футбол. Это было неприятно слышать. Однако после трансфера в «Сент-Этьен» я обрел уверенность в своих силах. Этот переход изменил все в моей карьере. Именно в этом клубе я начал забивать голы», - передает слова габонского форварда The Mirror.

33-летний нападающий перешел в «Челси» из «Барселоны» в начале сентября. Его трансфер обошелся лондонцам в 12 миллионов евро.