«Манчестер Юнайтед» принял решение по Рэшфорду

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нового трудового соглашения с нападающим команды Маркусом Рэшфордом. Об этом стало известно журналистам The Express.

Согласно сведениям источника, «красные дьяволы» хотят заключить с 24-летним форвардом контракт до лета 2027 года. Срок действующего трудового договора Маркуса с манкунианцами рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

Рэшфорд является воспитанником футбольной академии «Манчестер Юнайтед». В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий провел шесть поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.