​«Это как с женщиной»: Вернер рассказал о совете Тухеля

Выступая за лондонский «Челси», нападающий Тимо Вернер сталкивался с голевой засухой. Немецкий футболист рассказал о том, какие советы давал ему Томас Тухель, который был главным тренером команды.

«Тухель мне говорил: «Ты забиваешь голы с шести лет. Твоя голова и тело знают, как это делать. Это как с женщиной, которая не хочет поужинать с тобой. Ты не можешь заставить её. Сделай шаг назад, и она может сама тебе позвонить», - высказался Тухель для пресс-службы Немецкого футбольного союза.

Напомним, что в летнее трансферное окно Тимо Вернер вернулся в «РБ Лейпциг». Что до Томаса Тухеля, то в начале сентября «Челси» его уволил.