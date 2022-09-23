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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Это как с женщиной»: Вернер рассказал о совете Тухеля

 
23 Сентября 2022 • 18:30 Комментировать

Выступая за лондонский «Челси», нападающий Тимо Вернер сталкивался с голевой засухой. Немецкий футболист рассказал о том, какие советы давал ему Томас Тухель, который был главным тренером команды.

«Тухель мне говорил: «Ты забиваешь голы с шести лет. Твоя голова и тело знают, как это делать. Это как с женщиной, которая не хочет поужинать с тобой. Ты не можешь заставить её. Сделай шаг назад, и она может сама тебе позвонить», - высказался Тухель для пресс-службы Немецкого футбольного союза.

Напомним, что в летнее  трансферное окно Тимо Вернер вернулся в «РБ Лейпциг». Что до Томаса Тухеля, то в начале сентября «Челси» его уволил.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тимо Вернер РБ Лейпциг
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