Эриксена признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Полузащитник Кристиан Эриксен был признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в сентябре. Об этом сообщается на клубном сайте «красных дьяволов». Датский футболист набрал 62% голосов в опросе, опередив Джедона Санчо и Рафаэля Варана.

В сентябре Кристиан Эриксен провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матча. В них датчанин записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Напомним, что Кристиан Эриксен оказался в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Ранее датский полузащитник провёл короткий период в «Брентфорде».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.