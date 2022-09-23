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Эриксена признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

 
23 Сентября 2022 • 16:53 Комментировать

Полузащитник Кристиан Эриксен был признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в сентябре. Об этом сообщается на клубном сайте «красных дьяволов». Датский футболист набрал 62% голосов в опросе, опередив Джедона Санчо и Рафаэля Варана.

В сентябре Кристиан Эриксен провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матча. В них датчанин записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Напомним, что Кристиан Эриксен оказался в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Ранее датский полузащитник провёл короткий период в «Брентфорде».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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