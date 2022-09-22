Тренер «Селтика» отказал «Лестеру»

Руководство «Лестера» подыскивает нового главного тренера. «Лисы» обратили внимание на наставника шотландского «Селтика» Ангелоса Постекоглу.

Как информирует Sky Sports, английская сторона вступила в переговоры с 57-летним австралийским специалистом, однако получила отказ. Постекоглу никуда не хочет уходить из нынешнего клуба.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на замену Брендану Роджерсу фигурируют Шон Дайч и Томас Франк.

По итогам семи туров чемпионата Англии «Лестер» набрал всего одно очко и располагается на последнем месте в турнирной таблице.