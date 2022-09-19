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Тилеманс не жалеет, что не ушел из «Лестера»

 
19 Сентября 2022 • 23:37 Комментировать

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не жале, что не покинул команду в летнее трансферное окно. Продажа футболиста в один из ТОП-клубов выглядела вполне реальным исходом, учитывая тот факт, что по контракту футболисту осталось поиграть за «лис» всего год, однако переход не состоялся.

Как отметил футболист, он так и не нашел для себя подходящего варианта на стороне. Впрочем, 25-летний игрок ничуть не жалеет, что задержался в «Лестере», несмотря на тот факт, что его команда располагается на последнем 20-м месте в турнирной таблице АПЛ.

«Я не собираюсь говорить сейчас о своем контракте. Я не ушел из «Лестера» летом, и я всегда говорил, что проект должен быть верным. Только то, что дела «Лестера» идут плохо, это не означает, что я жалею о сделанном мною выборе», - заявил в интервью Sky Sport бельгийский полузащитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Апл Чемпионат Англии Юри Тилеманс
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