Тилеманс не жалеет, что не ушел из «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не жале, что не покинул команду в летнее трансферное окно. Продажа футболиста в один из ТОП-клубов выглядела вполне реальным исходом, учитывая тот факт, что по контракту футболисту осталось поиграть за «лис» всего год, однако переход не состоялся.

Как отметил футболист, он так и не нашел для себя подходящего варианта на стороне. Впрочем, 25-летний игрок ничуть не жалеет, что задержался в «Лестере», несмотря на тот факт, что его команда располагается на последнем 20-м месте в турнирной таблице АПЛ.

«Я не собираюсь говорить сейчас о своем контракте. Я не ушел из «Лестера» летом, и я всегда говорил, что проект должен быть верным. Только то, что дела «Лестера» идут плохо, это не означает, что я жалею о сделанном мною выборе», - заявил в интервью Sky Sport бельгийский полузащитник.