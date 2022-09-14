Новичок «Манчестер Сити»: «Хочу выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов и АПЛ»

Швейцарский защитник Мануэль Аканджи, пополнивший ряды «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, рассказал о своих ближайших целях в футболе.

«Моя самая главная цель – победа со сборной Швейцарии на чемпионате мира. Также мне хотелось бы выиграть вместе с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. Еще хочу стать чемпионом Английской премьер-лиги. Это было бы для меня тоже крутым достижением. Надеюсь достичь своих целей в этом сезоне», - цитирует Мануэля Blick.

27-летний защитник перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 17,5 миллиона евро. С ним был подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2027 года.