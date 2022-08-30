Бельгийский форвард Миши Бачуайи близок к уходу из лондонского «Челси», где не получает регулярной игровой практики. По сведениям в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, новым местом работы нападающего станет «Эвертон». «Ириски» планируют подписать игрока до дедлайна.

Бачуайи присоединился к «Челси» шесть лет назад, перейдя из «Марселя» почти за 40 миллионов евро. За время пребывания в лондонском клубе Миши четыре раза уходил в аренду. Его действующий контракт с «пенсионерами» рассчитан до середины 2023 года.

В сезоне-2021/2022 бельгиец выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Он принял участие в 33 матКлучах Суперлиги и забил 14 голов.