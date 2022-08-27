Автор мяча «Брайтона»: «Заслужили победу»

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал в домашнем матче «Лидс» и смог переиграть гостей с минимальным счетом. Эта победа стала для «Брайтона» уже третьей в сезоне, пока что команда идет без поражений после четырех туров, а с учетом прошлого сезона беспроигрышная серия клуба достигла девяти матчей. Такого в истории клуба еще не было.

Автор единственного гола в составе команды, Паскаль Гросс, считает, что его команда выиграла заслуженно. Он прокомментировал события матча.

- Мы заслужили победу. Сыграли действительно сильно. Иногда не хватало последнего паса, но, в целом, все было хорошо. Гол всегда важен в матче английской Премьер-лиги, и мы забили его, - цитирует игрока BBC Sport.