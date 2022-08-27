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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» не проигрывает уже девять матчей - это рекорд клуба в АПЛ

 
27 Августа 2022 • 19:23 Комментировать
Брайтон
1:0
Лидс
окончен

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал в домашнем матче «Лидс» и смог переиграть гостей с минимальным счетом. Эта победа стала для «Брайтона» уже третьей в сезоне, пока что команда идет без поражений после четырех туров, а с учетом прошлого сезона беспроигрышная серия клуба достигла девяти матчей. Такого в истории клуба еще не было. В последний раз «Брайтон» проиграл в матче английской Премьер-лиги 20 апреля в матче с «Манчестер Сити» - 0:3. В прошлом сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре команда сразится в гостях с «Фулхэмом», эта встреча состоится 30 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Брайтон
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окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
окончен Манчестер Сити 4:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
окончен Челси 2:1 Лестер 1.42 4.80 7.50
окончен Ливерпуль 9:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
окончен Брайтон 1:0 Лидс
Идет 55 минута Арсенал 0:0 Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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