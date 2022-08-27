«Брайтон» не проигрывает уже девять матчей - это рекорд клуба в АПЛ

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал в домашнем матче «Лидс» и смог переиграть гостей с минимальным счетом. Эта победа стала для «Брайтона» уже третьей в сезоне, пока что команда идет без поражений после четырех туров, а с учетом прошлого сезона беспроигрышная серия клуба достигла девяти матчей. Такого в истории клуба еще не было. В последний раз «Брайтон» проиграл в матче английской Премьер-лиги 20 апреля в матче с «Манчестер Сити» - 0:3. В прошлом сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре команда сразится в гостях с «Фулхэмом», эта встреча состоится 30 августа.