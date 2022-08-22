Фабиньо заступился за Фреда

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо заступился за своего партнера по сборной Бразилии Фреда из «Манчестер Юнайтед».

Многие поклонники «красных дьяволов» ждут, когда все нюансы с подписанием Каземиро будут урегулированы, чтобы бывший игрок «Реала» мог дебютировать за свой новый клуб, посадив Фреда на скамейку запасных.

Именно Фреда фанаты манчестерцев винят в плохих результатах команды, однако такое мнение Фабиньо считает несправедливым. «Я совершенно не понимаю критику в отношении Фреда, ведь он основной игрок и всегда показывает солидный футбол. Он отличный игрок, и доказал это в сборной», - отметил футболист в интервью The Telegraph.

Фабиньо понадеялся, что в нынешнем сезоне Фред будет играть хорошо и поможет команде из Манчестера занять место в Лиге чемпионов.