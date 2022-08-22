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Фабиньо заступился за Фреда

 
22 Августа 2022 • 18:35 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо заступился за своего партнера по сборной Бразилии Фреда из «Манчестер Юнайтед».

Многие поклонники «красных дьяволов» ждут, когда все нюансы с подписанием Каземиро будут урегулированы, чтобы бывший игрок «Реала» мог дебютировать за свой новый клуб, посадив Фреда на скамейку запасных.

Именно Фреда фанаты манчестерцев винят в плохих результатах команды, однако такое мнение Фабиньо считает несправедливым. «Я совершенно не понимаю критику в отношении Фреда, ведь он основной игрок и всегда показывает солидный футбол. Он отличный игрок, и доказал это в сборной», - отметил футболист в интервью The Telegraph.

Фабиньо понадеялся, что в нынешнем сезоне Фред будет играть хорошо и поможет команде из Манчестера занять место в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Апл Чемпионат Англии Фабиньо Энрике Фред
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