Лидер «Аякса» отреагировал на интерес «Манчестер Юнайтед»

Один из лидеров амстердамского «Аякса» Антони высказался относительно информации о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед». Интерес к игроку проявляет новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

«Я ничего не слышал об этом. Все нужно обговаривать с моим агентом, я же сконцентрирован на матчах «Аякса». Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Меня все устраивает в «Аяксе». Люблю этот клуб и город», - приводятся слова бразильского нападающего в соцсетях Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появилась информация, что «красные дьяволы» готовятся заплатить за Антони порядка 60 миллионов евро.