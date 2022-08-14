«Манчестер Юнайтед» вскоре объявит о трансфере полузащитника сборной Франции

Французский полузащитник Адриен Рабио с каждым днем все ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед». Согласно информации Get Italian Football News, манкунианцы договорились с полузащитником туринского «Ювентуса» обо всех условиях сделки.

Кроме того, англичане согласовали с мамой Адриена, которая является его агентом, сумму комиссионных за трансфер.

Благодаря этому переходу, скорее всего, будет осуществлен трансфер аргентинца Леандро Паредеса в Турин. При этом сделка по переходу Френки де Йонга в «Юнайтед» будет отменена.

Рабио выступает за «старую синьору» с лета 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.