«Манчестер Юнайтед» не смог подписать де Йонга

Голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга не будет в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает Football Transfers. Манкунианский гранд не смог удовлетворить финансовые запросы футболиста. «Красные дьяволы» отказались покрывать отложенные выплаты, которые игрок должен получить от «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет расстаться с де Йонгом из-за его высокой заработной платы. При этом сам футболист не торопится покидать клуб.

Трудовое соглашение Френки с каталонским грандом рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 поединках, в которых отметился четырьмя голами и пятью ассистами.