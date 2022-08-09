​Влашич переходит в «Торино»

Бывший футболист ЦСКА Никола Влашич в ближайшее время сменит клубную прописку, перейдя из «Вест Хэма» в «Торино». Итальянский клуб арендует 24-летнего хорватского полузащитника и будет иметь возможность его выкупа за 15 миллионов евро. Об этом в социальных сетях рассказывает эксперт из трансферного мира Фабрицио Романо. В настоящий момент «Вест Хэм» и «Торино» обсуждают последние детали

Ранее о возможном переходе Николы Влашича в «Торино» сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказывал агент футболиста.

Отметим, что в матче первого тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» Никола Влашич просидел все 90 минут в запасе.