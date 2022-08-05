Полузащитник Никола Влашич, которого в России знают главным образом по выступлениям за московский ЦСКА, действительно может сменить «Вест Хэм» на «Торино». Трансфер 24-летнего хорвата допустил его агент Тони Мартич, который дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Да, это возможно. Давайте не спешить и посмотрим в ближайшее время, что произойдет», - высказался Мартич.

В «Вест Хэме» Никола Влашич оказался в конце прошлого лета. С тех пор полузащитник провёл за лондонский клуб 31 официальный матч. На счету хорвата один забитый гол и два результативных паса на партнёров.