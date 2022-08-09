«Тоттенхэм» согласовал трансфер Удоги

Лондонский «Тоттенхэм» согласовал приобретение левого защитника «Удинезе» Дестини Удоги.

Сообщается, что «шпоры» рассматривают 19-летнего футболиста, как долгосрочную инвестицию в будущее. Вследствие этого в нынешнем сезоне игрок снова вернутся в «Удинезе», но будет играть в своем прошлом клубе в качестве аренды.

Daily Mail отмечает, что футболист, который уже привлекается к играм за молодежную сборную Италии, обойдется «Тоттенхэму» в 21 миллион фунтов с учетом бонусов.

Приобретение Удоги станет ужасной новостью для Серхио Регилона, которому указали на дверь и попросили найти себе новую команду.