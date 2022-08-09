Трансфер Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва

Трансфер австрийского нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Давид Амойал, сделка может сорваться из-за расистских скандалов футболиста.

В манкунианском гранде недовольны тем, что эти скандалы имели серьезную огласку, это может отразиться на имидже «красных дьяволов». По этой причине «МЮ» может отказаться от услуг австрийского нападающего.

Напомним, что Марко имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге. На Туманном Альбионе он поиграл за «Вест Хэм» и «Сток Сити». Минувший сезон австриец провел в аренде за итальянскую «Болонью».