Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Трансфер Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва

09 Августа 2022 • 07:54 Комментировать

Трансфер австрийского нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Давид Амойал, сделка может сорваться из-за расистских скандалов футболиста.

В манкунианском гранде недовольны тем, что эти скандалы имели серьезную огласку, это может отразиться на имидже «красных дьяволов». По этой причине «МЮ» может отказаться от услуг австрийского нападающего.

Напомним, что Марко имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге. На Туманном Альбионе он поиграл за «Вест Хэм» и «Сток Сити». Минувший сезон австриец провел в аренде за итальянскую «Болонью».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марко Арнаутович Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
08:25 · Англия. Премьер-лига
Скоулз назвал «преступлением» игру двух футболистов «Манчестер Юнайтед»
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» надолго потерял Алькантару
07:54 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва
07:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался об уходе Зинченко и Жезуса из «Манчестер Сити»
07:18 · Англия. Премьер-лига
Зинченко включён в число 11 лучших игроков первого тура АПЛ
07:11 · Англия. Премьер-лига
Алекс Фергюсон может предстать перед судом
01:41 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» определилась с заменой для Гуэдеша
08 Августа
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» усилился капитаном «Вулверхэмптона»
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» объявила об уходе Гуэдеша в «Вулверхэмптон»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер уже прилетел в Лейпциг
22:10 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет перехватить трансферную цель «Челси» 4
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим 4
20:33 · Англия. Премьер-лига
​Какая команда АПЛ забила больше всех в 2022 году – лидер вас удивит
19:50 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта объяснил, почему не перешёл в «Барселону» 1
17:23 · Англия. Премьер-лига
PARI: "Манчестер Сити" — фаворит АПЛ. Но игроки ставят на "Ливерпуль"
Все новости
Рекомендуем