​Звезда «Манчестер Сити» ищет дом перед трансфером в «Барселону»

Трансфер полузащитника Бернарду Силвы в «Барселону» всё ближе. Как сообщает в социальных сетях журналист Херард Ромеро, звезда «Манчестер Сити» уже ищет дом в Барселоне.

Несколько дней назад главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о желании сохранить Бернарду Силву в команде. Однако португалец, похоже, стремится принять новый вызов в своей карьере.

За «Манчестер Сити» Бернарду Силва выступает с лета 2017 года. Всего за «горожан» португалец провёл 251 официальный матч. На счету Силвы 48 голов и 50 результативных передач.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Бернарду Силву в 80 миллионов евро.