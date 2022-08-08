Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Звезда «Манчестер Сити» ищет дом перед трансфером в «Барселону»

08 Августа 2022 • 16:10 Комментировать

Трансфер полузащитника Бернарду Силвы в «Барселону» всё ближе. Как сообщает в социальных сетях журналист Херард Ромеро, звезда «Манчестер Сити» уже ищет дом в Барселоне.

Несколько дней назад главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о желании сохранить Бернарду Силву в команде. Однако португалец, похоже, стремится принять новый вызов в своей карьере.

За «Манчестер Сити» Бернарду Силва выступает с лета 2017 года. Всего за «горожан» португалец провёл 251 официальный матч. На счету Силвы 48 голов и 50 результативных передач.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Бернарду Силву в 80 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
16:15 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере хавбека «Ювентуса»
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Звезда «Манчестер Сити» ищет дом перед трансфером в «Барселону»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гуэдеша в клуб АПЛ уже согласован
15:45 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола сравнил Холанна с Месси 1
15:41 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ предложили 40 миллионов евро за Пино, но «Вильярреал» просит больше
15:34 · Англия. Премьер-лига
Морено: «Хочу поблагодарить «Ноттингем Форест» за интерес, но я решил остаться в «Бетисе»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Вернер обойдётся «РБ Лейпцигу» дешевле, чем предполагалось ранее
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Ньюкасла» после матча подарил фанату часы
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» 3 года назад хотел приобрести у «Реала» полузащитника, но игрока назвали неприкасаемым
14:54 · Англия. Премьер-лига
Агенты Бельерина вновь попытаются убедить «Арсенал» отпустить клиента в «Бетис»
14:49 · Англия. Премьер-лига
​Журналист поправил Холанна из-за ругательства в интервью после дубля
14:49 · Англия. Премьер-лига
Медосмотр Вернера в «РБ Лейпциге» назначен на вторник 1
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» считает, что следующее предложение по Фофана будет принято
14:15 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Зенит» может закончить сезон без поражений, как лондонский «Арсенал» в 2004 году»
14:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не будет делать предложений по де Йонгу, пока сам игрок не сообщит о желании перейти
Все новости
Рекомендуем