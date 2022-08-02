​Роналду – самый оскорбляемый игрок АПЛ

Институт Алана Тьюринга и Ofcom провели исследование. В рамках работы было проанализировано более 2,3 миллиона публикаций в «Твиттере» за период со средины августа 2021 года по средину января 2022 года. Оказалось, что самым оскорбляемым футболистом из клубов Английской премьер-лиги является Криштиану Роналду (12 520 оскорбительных сообщений). Второе место в этом своеобразном рейтинге занимает Гарри Магуайр (8 954), а третье – Маркус Рэшфорд (2 557).

Далее идут Бруну Фернандеш (2 464), Гарри Кейн (2 127), Фред (1 924), Джесси Лингард (1 605), Джек Грилиш (1 538), Поль Погба (1 446) и Давид де Хеа (1 394). О результатах исследования рассказывает BBC.