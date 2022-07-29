Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола высоко оценил уровень де Брёйне

29 Июля 2022 • 10:48 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своем подопечном Кевине де Брёйне. По мнению испанского специалиста, бельгийский хавбек не получает должного признания.

«Де Брёйне – один из лучших игроков мира. Я очень рад иметь в команде такого мастера. С годами он стал более зрелым и прекрасно понимает игру. Кевин и сам осознает, что сильно улучшился, но не говорит об этом, ведь очень застенчив», - передает слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне 31-летний бельгиец сыграл 30 поединков в Премьер-лиге, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
11:37 · Англия. Премьер-лига
Гримальдо намерен перейти в «Манчестер Сити»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Реал» присматривается к трансферу Броя
11:05 · Англия. Премьер-лига
Триппьер – о Симеоне: «Я бы хотел увидеть его в Премьер-лиге»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» возобновил интерес к Аке
10:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высоко оценил уровень де Брёйне
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется ценой Боуэна
10:16 · Англия. Премьер-лига
Триппьер признался, что зимой мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Тухель заблокировал уход Брои
10:00 · Англия. Премьер-лига
Роналду хотят видеть на родине Месси 3
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» - лидер по тратам на трансферы в летнее межсезонье
09:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг одобрил покупку Муссы Диаби
09:44 · Англия. Премьер-лига
Следующая цель «Барселоны» – игрок «Челси»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Уверен, что это будет захватывающий сезон»
09:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает вариант приобретения Вернера
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил 40 миллионов евро за игрока из Серии А
Все новости
Рекомендуем