Гвардиола высоко оценил уровень де Брёйне

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своем подопечном Кевине де Брёйне. По мнению испанского специалиста, бельгийский хавбек не получает должного признания.

«Де Брёйне – один из лучших игроков мира. Я очень рад иметь в команде такого мастера. С годами он стал более зрелым и прекрасно понимает игру. Кевин и сам осознает, что сильно улучшился, но не говорит об этом, ведь очень застенчив», - передает слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне 31-летний бельгиец сыграл 30 поединков в Премьер-лиге, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.