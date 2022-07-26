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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эду – о Сака: «Прежде чем кого-то продать, нужно найти замену»

26 Июля 2022 • 10:06 Комментировать

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг полузащитника клуба Букайо Сака.

Сейчас «канониры» ведут переговоры с футболистом по поводу нового контракта. Текущее соглашение заканчивается через два года. При этом Эду намекнул, что если сторонам не удастся прийти к согласию, Сака может быть продан.

«Когда ты продаешь игрока – это непростая задача. Нужен план. Нужно уже иметь кого-то на замену», - сказал Эду в интервью Football.London.

Представитель «Арсенала» привел пример «Ливерпуля». Клуб прогнозировал, что Садио Мане покинет команду летом, и в зимнее трансферное окно приобрел Луиса Диаса.

Что касается Сака, то ожидается, что по новому контракту полузащитник будет зарабатывать в четыре раза больше, чем сейчас.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 38 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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