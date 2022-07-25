​Тренер «Спортинга» ответил на вопрос о возвращении Роналду

Криштиану Роналду рассчитывает сменить клуб в летнее трансферное окно. Временами слухи связывают звёздного португальца с лиссабонским «Спортингом» - клубом, где он делал первые шаги в футболе. Комментарий по поводу возможного возвращения Роналду дал главный тренер «львов» Рубен Аморим.

«Я слышал слухи о Роналду. Но для меня реальность несколько иная. Для меня главное сохранить моих футболистов», - сказал Аморим представителям СМИ.

Именно в «Спортинге» Криштиану Роналду был замечен селекционерами «Манчестер Юнайтед». Португальский нападающий перебрался в английский клуб из португальского в августе 2003 года.