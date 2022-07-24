«Бавария» нашла суперзвезду на замену Левандовски

Мюнхенская «Бавария» нашла топ-бомбардира, который может достойно заменить на острие атаки поляка Роберта Левандовски, перешедшего этим летом в каталонскую «Барселону».

Согласно данным Transfer News Central, целью немецкого гранда является центральный нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Чемпион Бундеслиги уже начал работу по этому трансферу, связавшись с представителями английского клуба.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Гарри забил 17 голов и отдал девять ассистов в 37 встречах.