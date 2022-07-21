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Ван Дейк рассказал, что думает о Нуньесе

21 Июля 2022 • 08:29 Комментировать

Один из лидеров «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о новичке команды Дарвине Нуньесе.

«Дарвин – талантливый форвард. Нуньес очень сильный и быстрый футболист. «Ливерпуль» мгновенно отреагировал на уход Мане и пригласил Дарвина. Надеюсь, у него сложится потрясающая карьера в нашем клубе», - приводит слова голландского защитника Metro.

Напомним, что 23-летний уругваец был куплен «Ливерпулем» у лиссабонской «Бенфики» за 75 миллионов евро. С нападающим мерсисайдцы заключили контракт до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Нуньес продемонстрировал отличную результативность, забив 34 гола в 41 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Дарвин Нуньес
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