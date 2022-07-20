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«Ливерпуль» присматривается к защитнику из второй Бундеслиги

20 Июля 2022 • 22:39 Комментировать

«Ливерпуль» наблюдает за прогрессом защитника «Гамбурга» Марио Вушковича.

Футболист привлек внимание скаутов по всей Европе, сообщает SportBILD. 20-летний защитник перешел в немецкий клуб прошлым летом и уже в первом сезоне произвел впечатление своей игрой.

Игрок обладает хорошим ростом (189 см) и неплохо играет в воздухе. Отмечается, что на данный момент Вушкович не собирается покидать «Гамбург» и настроен помочь клубу выйти в первую Бундеслигу. Тем не менее, трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел во втором немецком дивизионе 26 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гамбург Трансферы футбола - лето 2022 Марио Вушкович
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