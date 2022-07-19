Канселу взял номер Стерлинга в «Манчестер Сити»

Как свято место пусто не бывает, так и самые красивые игровые номера в футбольных клубах расходятся на ура. После ухода Рахима Стерлинга в «Челси» номер 7 в «Манчестер Сити» оставался свободным недолго. Во вторник «горожане» объявили о том, что теперь под этим игроком номером за клуб будет выступать защитник Жоау Канселу. Ранее португальский футболист играл с 27 номером на спине.

Стоит сказать, что ранее Жоау Канселу играл под номером 7 за миланский «Интер» и «Валенсию».

Жоау Канселу провёл в «Манчестер Сити» три сезона. За это время он забил 8 голов в 128 матчах в различных соревнованиях.