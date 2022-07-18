Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе попал в сферу интересов «Эвертона» и «Вест Хэма».

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» летом 2019 года за рекордные для лондонского клуба деньги, однако за три сезона пребывания в клубе так и не смог стать игроком основного состава. В это межсезонье «канониры» надеются заработать на продаже полузащитника. Игроком интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм», сообщает Fichajes.

Команда Фрэнка Лэмпарда после продажи Ришарлисона находится в поиске атакующих игроков. «Молотки», в свою очередь, также стремятся усилить атакующие порядки.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.