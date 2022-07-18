Сделка «Арсенала» и «Марселя» по Таварешу сорвалась

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш вряд ли перейдет в «Марсель».

Как сообщает эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо, клубы не смогли договориться по условиям сделки. «Марсель» хотел взять игрока в аренду с правом выкупа в конце сезона, но «Арсенал» отказался прописывать этот пункт в договоре. Это заставило французский клуб начать рассматривать другие варианты, сообщает инсайдер.

С другой стороны, нежелание «канониров» навсегда отпускать Тавареша говорит о том, что наставник команды Микель Артета рассчитывает на футболиста в будущем.

В прошедшем сезоне Тавареш провел в АПЛ 22 игры, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.