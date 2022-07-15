«Ньюкасл» планирует подписать полузащитника «Лидса» Джека Харрисона.

«Сороки» готовы потратить около 25 миллионов евро на трансфер футболиста. Однако, этого, возможно, будет мало, так как «Лидс» оценивает игрока в 35 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

«Ньюкасл» сейчас находится в поисках правого вингера и нападающего. Ранее была информация, что клуб ведет переговоры с Александером Исаком и Муссой Диаби, однако цена на этих игроков оказалась слишком высокой.

Харрисон представляется более доступным вариантом, тем более, что он может играть как слева в атаке, так и справа, а также на месте центрального атакующего полузащитника.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.