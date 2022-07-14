Адама Траоре не спешит в «Эвертон», ожидая предложений от топ-клубов

«Вулверхэмптон» готов принять предложение «Эвертона» о покупке нападающего Адама Траоре, но футболист не спешит с трансфером.

Траоре заявил, что будет ждать предложений от топовых клубов АПЛ, сообщает Football Insider. «Волки» оценили игрока в 12 миллионов евро, а его контракт заканчивается следующим летом.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий находился в «Барселоне» на правах аренды, но не смог доказать главному тренеру каталонцев Хави свою необходимость команде, после чего вернулся в «Вулверхэмптон».

В чемпионате Испании Траоре сыграл в 11 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.