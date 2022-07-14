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У «МЮ» есть две альтернативы де Йонгу

14 Июля 2022 • 11:54 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» определил для себя двух полузащитников, которых постарается купить в случае неудачи со сделкой по трансферу Френки де Йонга из каталонской «Барселоны».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» могут переключить своё внимание на полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша и хавбека «Лестера» Юри Тилеманса, которым активно интересуется лондонский «Арсенал».

Отмечается, что оба футболиста готовы пойти на повышение этим летом. За Невеша «Вулверхэмптон» будет требовать около 70 миллионов евро, но Тилеманс может обойтись в 30 миллионов, так как у игрока остался всего год по контракту с «Лестером».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лестер Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Невеш Юри Тилеманс Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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