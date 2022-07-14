Ярмоленко будет играть в ОАЭ

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко, ярко смотревшийся год назад на Евро-2020, не нашел себе клуба в Европе и отправился на Ближний Восток. Там он будет защищать цвета эмиратского клуба «Аль-Айн». Ярмоленко присоединится к нему в качестве свободного агента, что сулит ему неплохую зарплату. Последние четыре года Ярмоленко провел в английском «Вест Хэме», но контракт истек и новый ему не предложили.

- Спасибо всем фанам клуба. Я старался, хотя не все получилось. Но было много хороших моментов, за которые я благодарен всем, в том числе и болельщикам, - цитирует слова Ярмоленко BBC Sport.

Контракт с «Аль-Айном» заключен на один сезон.