Руни – о Суаресе: «Очень его уважаю, но мне нужны голодные игроки»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни внес ясность в вопрос о переходе нападающего Луиса Суареса в клуб МЛС.

«Я очень уважаю Луиса Суареса — он невероятный игрок, — но мне нужны голодные футболисты. Я хочу, чтобы в этот клуб приходили игроки, которые могут многое дать и способны играть в каждой игре, посещать каждую тренировку», - сказал Руни в интервью Football Daily.

После ухода из мадридского «Атлетико» Суарес является свободным агентом, и была информация, что игрок может продолжить карьеру в «Ди Си Юнайтед».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 35 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.