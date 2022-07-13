«Валенсия» начала переговоры по трансферу Ибраима Диалло

Полузащитник «Саутгемптона» Ибраима Диалло может продолжить карьеру в «Валенсии».

Контракт Диалло действует до июня 2024 года. «Саутгемптон» открыт для продажи игрока, но «Валенсия» попытается взять игрока в аренду, сообщает L’Équipe.

Французский полузащитник перешел в «Саутгемптон» из «Бреста» летом 2020 года за сумму около 15 миллионов евро, но не смог закрепиться в основе «святых» и сейчас ищет клуб, в котором он сможет получить больше игрового времени.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 23 игры, отметившись двумя голевыми передачами.