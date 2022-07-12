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Маласиа: «Это потрясающе – носить футболку «Манчестер Юнайтед»

12 Июля 2022 • 22:46 Комментировать

Новичок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа поделился впечатлениями от дебюта в товарищеском матче против «Ливерпуля», который закончился победой «МЮ» со счетом 4:0.

«Я очень счастлив. Это потрясающе — быть здесь, носить эту футболку и играть с этими людьми. Было сложно из-за погоды, очень жарко, но мы справились», — сказал Маласия в интервью MUTV.

Защитник отметил, что мечтает сыграть свой первый официальный матч за клуб из Манчестера.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 32 игры, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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