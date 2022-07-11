Уилшер стал главным тренером команды «Арсенала» до 18 лет

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшер назначен главным тренером юношеской команды «канониров».

Полузащитник дебютировал за основную команду «Арсенала» в 2008 году, а через три года стал полноценным игроком стартового состава. Игрок подавал большие надежды, но многочисленные травмы помешали футболисту раскрыть свой потенциал полностью.

Уилшер затем отправился в аренду, поиграл за «Борнмут» и «Вест Хэм». Прошлый сезон он провел в датском «Орхусе», сыграв в 14 матчах и отметившись одной результативной передачей.

Теперь 30-летний футболист будет помогать нынешнему главному тренеру «канониров» Микелю Артете.