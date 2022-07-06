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​Кан ответил на вопрос о возможном трансфере Роналду в «Баварию»

06 Июля 2022 • 19:19 Комментировать

Известный в прошлом голкипер Оливер Кан, который в настоящий момент возглавляет правление «Баварии», ответил на вопрос о возможном трансфере Криштиану Роналду.

«Бавария» входит в список клубов, с которыми СМИ связывают Роналду. Звёздный португалец хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно ради возможности играть в Лиге чемпионов.

«Как бы я ни ценил Криштиану Роналду в качестве одного из величайших футболистов в истории, такое подписание не вписывается в нашу философию», - ответ Кана в социальных сетях приводит журналист Фрэнк Линкеш.

Напомним, что Криштиану Роналду не приехал в «Манчестер Юнайтед» для начала тренировок.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Оливер Кан
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