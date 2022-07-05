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Конте переманил в «Тоттенхэм» игрока «Барселоны»

05 Июля 2022 • 08:21 Комментировать

Защитник Клеман Ленгле, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», близок к переезду на Туманный Альбион. Новым местом работы французского игрока станет лондонский «Тоттенхэм».

По сообщениям Diario Sport, трансфер будет оформлен благодаря вмешательству главного тренера «шпор» Антонио Конте. Изначально Клеман был настроен против переезда в Лондон, однако итальянский специалист во время личной беседы переубедил футболиста.

В ближайшие дни стороны оформят арендное соглашение на один сезон. При этом зарплату Ленгле продолжит выплачивать каталонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Антонио Конте Клеман Ленгле
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