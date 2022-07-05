«Милан» готов арендовать вингера «Челси»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш близок к переезду из английской Премьер-лиги в итальянский чемпионат. Об этом сообщается на страницах The Athletic.

Как стало известно британским журналистам, главным претендентом на 29-летнего марокканского вингера является «Милан». Руководство «россонери» готово оформить аренду Зиеша до завершения следующего сезона. Не исключено, что затем миланский гранд выкупит трансфер игрока.

В прошлом сезоне Хаким принял участие в 44 поединках за «пенсионеров» во всех турнирах. Вингер отметился восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.