«МЮ» хочет продать Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попытки продать своего нападающего Антони Марсьяля, который не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага. Об этом утверждает издание Manchester Evening News.

Зимой Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед» и на полгода ушёл в аренду в испанскую «Севилью», где совсем не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны, не забив ни одного гола в 9 матчах чемпионата Испании.

Теперь «Манчестер Юнайтед» будет куда сложнее расстаться с Марсьялем по выгодным условиям. На футболиста пока нет покупателя, который согласился бы удовлетворить финансовые требования «красных дьяволов».