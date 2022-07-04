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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» планирует переговорить с Фирмино о его будущем

04 Июля 2022 • 11:15 Комментировать

«Ливерпуль» намерен провести переговоры с нападающим Роберто Фирмино в ближайшие недели. Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Ювентус».

Представители английского клуба хотят понять позицию игрока в вопросе о переходе в туринский клуб. Как сообщает Sunday Mirror, «Ливерпуль» готов предложить футболисту новый контракт, но и не будет удерживать игрока, если тот захочет перебраться в Серию А.

Ранее «Ливерпуль» уже покинул другой форвард Садио Мане, который заключил контракт с «Баварией».

В прошедшем сезоне Фирмино провел в АПЛ 20 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
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