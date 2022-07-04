«Ливерпуль» планирует переговорить с Фирмино о его будущем

«Ливерпуль» намерен провести переговоры с нападающим Роберто Фирмино в ближайшие недели. Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Ювентус».

Представители английского клуба хотят понять позицию игрока в вопросе о переходе в туринский клуб. Как сообщает Sunday Mirror, «Ливерпуль» готов предложить футболисту новый контракт, но и не будет удерживать игрока, если тот захочет перебраться в Серию А.

Ранее «Ливерпуль» уже покинул другой форвард Садио Мане, который заключил контракт с «Баварией».

В прошедшем сезоне Фирмино провел в АПЛ 20 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.