Дюмфрис сделал выбор между «Интером» и «Манчестер Юнайтед»

Голландский латераль Дензел Дюмфрис не собирается покидать миланский «Интер» ради переезда на Туманный Альбион, где заинтересованность в его услугах проявляет «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям Calciomercato, 26-летний игрок не горит желанием выступать на «Олд Траффорд». У голландца действующий контракт с «нерадзурри», который он собирается добросовестно отработать.

Ранее в прессе ходил слух, что «красные дьяволы» готовы приобрести Дензела за 20 миллионов евро.

На счету защитника пять голов и семь результативных передач в 45 поединках за «Интер» в прошлом сезоне.